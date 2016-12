foto SportMediaset

12:17

in questa stagione ha già collezionato dieci presenze trae coppe: non male per un 20enne in una squadra ricca di campioni come il. L'attaccante spagnolo ha dimostrato in un video le sue capacità: un paio dicon unache poi finisce direttamente in bocca. Non il massimo dell'igiene, comunque niente male: un modo in più per convincere Mourinho a dargli altre chance.