Tifoso Bud Spencer, il portiere è ko

- Al 32' del secondo tempo iltrova il pareggio contro lo, e all'improvviso boom: un tifoso va a deridere il portiere che ha appena preso gol e gli rifila un montante da knock out. E' quanto successo durante un incontro dellatra due club storici: Tra i 5000 tifosi del Leeds in trasferta ne spunta uno che ha un: eluso il controllo degli steward mette ko, il portiere dello Sheffield, dopo che la sua squadra ha raggiunto il pari. L'estremo difensore alla fine si rialza e riesce a concludere il match però in Inghilterra è bufera. Durissimo l'allenatore dello Sheffield, imbufalito col suo collega dell'altra squadra,, che dopo l'accaduto ha invitato i suoi giocatori ad applaudire i tifosi: "Sono animali vili. Le autorità devono risolvere la questione". Pronte sono arrivate le scuse del Leeds che ha offerto la propria collaborazione per identificare il protagonista della scazzottata.