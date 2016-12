Russia: Cesar Navas, ginocchiata tremenda

foto SportMediaset Correlati Bundes: per evitare il gol sbatte sul palo

16:36

- Un vergognoso episodio ha avuto come protagonista, esperto difensore attualmente in forza al, squadra inserita nello stesso girone dell'Inter in Europa League. Domenica scorsa, durante il match contro l(campionato russo), lo spagnolo rifila una tremenda ginocchiata al volto di, attaccante della squadra ospite. Con la palla lontana e il giocatore a terra, Navas si avvicina allo slovacco e lo colpisce, provocandogli la rottura dello zigomo. Jakubko, che è stato operato e dovrà stare fuori circa due mesi, ha dichiarato che farà causa allo spagnolo per ottenere un risarcimento.