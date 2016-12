Non schiva la palla: cranio rotto

foto SportMediaset

11:32

- Attimi di terrore in campo durante la partita di baseball. Il lanciatoreresta a terra dopo essere stato colpito in testa dalla palla respinta dal battitore. Un colpo fortissimo (la palla viaggiava a circa 150 km/h), che gli ha provocato una frattura al cranio e che l'ha costretto a lasciare il terreno di gioco immediatamente. Soccorso dai medici della squadra,è rimasto sempre cosciente, seduto per qualche minuto sulla collina di lancio, poi si è alzato da solo e ha raggiunto gli spogliatoi.