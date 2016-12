Malmoe, sfida di palleggi con un uovo di Pasqua

12:53 - Le festività pasquali sono alle porte e ognuno festeggia a modo suo. Il Malmoe, per esempio, ha deciso di far sfidare i propri giocatori a suon di palleggi, usando un uovo di Pasqua. L'improvvisata "palla" ha chiaramente generato momenti divertenti a causa del suo rimbalzo irregolare, costringendo i calciatori fare i miracoli per evitare la sua caduta. Per la cronaca, ha trionfato il difensore Miiko Albornoz.