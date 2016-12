17:33 - Esultanza originale nella prima divisione lituana. Dzimtry Koub, calciatore del Trakai, segna un bel gol di testa su calcio d'angolo, poi sale in tribuna, si accomoda sugli spalti, accavalla le gambe e applaude il gol con grande compostezza. Altro che balletti e scene alla Hulk. Una cosa del genere non si era mai vista in campo. Chi fa da sè, fa per tre. Anche in fatto di esultanza.