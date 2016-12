Cellino rockstar: suona coi Pigeon Detectives

11:19 - Il presidente del Cagliari e del Leeds, Massimo Cellino, si è presentato ad accompagnare alla chitarra il gruppo indie-rock The Pigeon Detectives, originario proprio di Leeds. La performance, immortalata in un video finito immediatamente su YouTube, è di ottima qualità. Il pubblico ha apprezzato, tanto da tributargli un coro: il suo nome è stato scandito sulle note di "Volare", come fatto dai tifosi del City all'epoca di Mancini.