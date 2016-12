Nba, rissa tra la mascotte di Utah e un tifoso degli Houston Rockets

14:03 - Davvero curioso l'episodio verificatosi prima di una gara di Nba. Protagonisti la mascotte degli Utah e un tifoso degli Houston Rockets. L'orso era sulle tribune e stava lanciando stelle filanti. Purtroppo per lui una parte di queste è finita nella birra del supporter che, infuriato, ha deciso di rovesciare la bevanda addosso alla mascotte. Ma non è finita qui. L''animale' è infatti ritornato più tardi sugli spalti e, nonostante la presenza della sicurezza, si è vendicato lanciando un secchio d'acqua sul fan. La polizia presente ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il 'portafortuna' dei Jazz è entrato in campo esultando come dopo una vittoria. Tra il divertimento di tutti gli spettatori.