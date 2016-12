7 marzo 2015 Paura per giovane campione paralimpico Urta un tombino e cade in bici: è grave Andrea Pusateri, 22enne di Monza, ha sbattutto il volto in allenamento Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:16 - Grave incidente per il ciclista Andrea Pusateri, 22enne di Monza, campione paralimpico della squadra Fly cycling team di Verano Brianza. Il giovane paratleta della Nazionale è rimasto ferito in maniera seria in una caduta mentre, nella giornata di venerdì, si stava allenando sulle strade di Lurago d'Erba (Como). E' finito contro un tombino sporgente ed è caduto dalla bicicletta battendo violentemente il volto.

Subito soccorso dal personale dell'ammiraglia che lo seguiva, Pusateri è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Varese, dove è ricoverato in terapia intensiva.



Il dramma del 1997 - Andrea perse la gamba a soli tre anni, in una circostanza davvero tragica. Nel 1997, infatti, subì l’amputazione della gamba destra per un gravissimo incidente avvenuto alla stazione di Monza nel quale morì la giovane mamma. La donna, per evitare che suo figlio finisse sotto un treno, si gettò in avanti finendo travolta. Di fatto, sacrificò la sua vita per salvare Andrea. Ci riuscì, anche se le ripercussioni per la vita del figlio divennero inevitabili. Oggi, una sfida ancora più grande aspetta Andrea. Da lassù, qualcuno sta sicuramente pensando a lui ogni singolo istante.