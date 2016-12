Pattinaggio, Kostner: "Riconosco l'errore ma ora penso al futuro"

Dopo il "consent agreement" con Coni e Wada che le consentirà di tornare a gareggiare il 1° gennaio 2016, Carolina Kostner ha spiegato in conferenza la sua posizione: "Sono contenta che abbiamo trovato un punto di incontro, vedo il termine della squalifica. Ho fatto un errore , lo riconosco ma ero in buona fede ". La pattinatrice ora pensa solo al ritorno: "Posso tornare a guardare al futuro in modo sereno e felice ".

Nel corso della conferenza, la Kostner è tornata sul caso doping: "Il doping è una cosa che non va tollerata. Mi metto a disposizione del Coni, della Wada e dell'Italia per testimoniare lo sport pulito". Poi ha parlato dell'ex compagno Schwazer: "La vita ti segna, però si supera. Abbiamo interrotto i contatti, non lo sto sentendo. Auguro che questa vicenda finisca anche per lui".

Carolina dice di aver imparato molto in questo periodo di stop: "Ho imparato ad accettare le critiche, se costruttive Io non sto male, sono felicissima di tornare a dedicarmi alla mia vita sportiva e professionale". Infine, una dichiarazione d'intenti: "I valori dello sport sono la pazienza, la disciplina, la passione e l'amore. Sono questi i valori che voglio trasmettere sempre".