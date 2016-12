Pattinaggio, Carolina Kostner alle Iene: "Schwazer? Ho detto una bugia, ho reagito da fidanzata"

16:09 - Dopo la squalifica di 16 mesi per aver aiutato l'ex fidanzato Alex Schwazer a eludere un controllo antidoping, Carolina Kostner si confessa a 360° ai microfoni delle Iene. "Ho detto una bugia, ho reagito come la sua fidanzata - ha spiegato la pattinatrice - Lui mi disse: 'Ho messo una scatola nel frigo, è vitamina B12'. Avevo piena fiducia nella persona che amavo. Un giorno lo perdonerò, penso che non ci vedremo mai più in vita nostra".

Iene: Ciao Carolina, come va?

Carolina Kostner: Ciao. Ho passato dei momenti migliori



Iene: L’ultima volta che ti abbiamo intervistato eri con Alex Schwazer



Kostner: E adesso sono qua da sola



Iene: Cosa è successo?



Kostner: Penso che abbiamo un bel po’ da raccontarci



Iene: Ti va di raccontarcelo?



Kostner: Sì, dai



Iene: Perché sei stata squalificata?



Carolina Kostner: In realtà non l’ho capito neanche io. Il mio ex fidanzato ha fatto uso di doping e apparentemente ci sono finita di mezzo



Iene: Come hai vissuto questa vicenda?



Kostner: L’ho vissuta come un tradimento dalla parte sia personale e affettiva del mio ex fidanzato e anche come atleta



Iene: Chi era il tuo fidanzato?



Kostner: Alex Schwazer, marciatore, campione olimpico 2008, che allora mi aveva conquistato con il suo sorriso



Iene: Ci racconti tutta la storia?



Kostner: Eravamo io e Alex a casa mia. Suona il campanello e Alex mi dice: “Se è il controllo antidoping digli che io non ci sono perché ho dato la reperibilità a casa mia a Racines e, quindi, devono venire a cercarmi lì”



Iene: E a quel punto cosa hai fatto?



Kostner: Ho aperto la porta e ho detto alla persona che stava lì che Alex non era in casa ed era a Racines ad allenarsi



Iene: Quindi hai detto una bugia?



Kostner: Sì, ho detto una bugia. In quel momento ho avuto pochi secondi per riflettere veramente. Ho reagito come la sua fidanzata



Iene: E poi cosa è successo?



Kostner: Dopo che il controllore è andato via da casa mia, anche dopo le mie incitazioni che lui partisse, è partito per casa e la sera mi chiama e mi dice: “Ho fatto il test a casa, stai tranquilla”. Per me quell’episodio era finito lì



Iene: Dopo quanto si è scoperto che Alex era positivo a quel test?



Kostner: Una settimana più o meno



Iene: Quando lo avete saputo dove eravate?



Kostner: A casa mia



Iene: Tu come hai reagito?



Kostner: Quando ho compreso che un test è stato positivo, senza dir niente sono uscita di casa



Iene: E cosa hai fatto?



Kostner: Ho vagato per il paese senza accorgermi neanche di dove stavo andando e di quanto tempo era passato. Non comprendevo cosa stava succedendo



Iene: Però poi gli hai chiesto spiegazioni?



Kostner: Avevo paura che tornata a casa lui non ci fosse più e non riuscisse a darmi una spiegazione, quindi sono di corsa tornata a casa e lì mi ha fermato e mi ha detto: “Ho preso l’Epo. Ammetterò tutto, pagherò per l’errore, per gli errori”. Allora io gli ho chiesto: “Ma come?”. E lui mi disse: “ Ho preso l’Epo e lo avevo nel tuo frigo”.



Iene: Se erano nel tuo frigo i medicinali li avrai visti?



Kostner: Sì, è vero



Iene: E non gli hai chiesto spiegazioni?



Kostner: Lui mi disse: “Ho messo una scatola nel frigo, è vitamina B12”. Avevo piena fiducia nella persona che amavo e non mi sono posta la domanda.



Iene: E a quel punto cosa gli hai detto?



Kostner: Non sono riuscita a dire una parola



Iene: E’ vero che tu e Alex avevate lo stesso medico, il famoso professor Ferrari?



Kostner: No, questa è una caz***ta



Iene: Ma Ferrari lo conosci?



Kostner: Adesso so chi è, però non è il mio medico



Iene: Come definiresti la tua squalifica?



Kostner: Io la definirei abbastanza ingiusta



Iene: Perché?



Kostner: Credo che per quello che ho veramente fatto sia sproporzionata



Iene: Farai ricorso?



Kostner: Sì, farò ricorso



Iene: Pensi che il Coni ti abbia mancato di rispetto?



Kostner: Mi mancano un po’ le parole su questo. In un certo senso non mi sento trattata col rispetto che credo di meritare



Iene: Dopo la squalifica il Presidente del Coni Malagò ti ha telefonato?



Kostner: No



Iene: Malagò ha dichiarato: “Anch’io avrei detto che il mio fidanzato non era in casa”



Kostner: Ha fatto delle dichiarazioni nei miei confronti che mi hanno anche fatto piacere



Iene: Poi, però, si è corretto e ha detto di avere sbagliato a dire quelle cose



Kostner: Capisco che in questo caso un presidente debba mantenere neutralità



Iene: Hai qualcosa da rimproverarti?



Kostner: Sì, io ho fatto un errore e non l’ho mai negato dall’inizio



Iene: Ti sei pentita del tuo errore?



Kostner: Se mi ricapitasse domani con le stesse condizioni penso che lo rifarei



Iene: Ma lo sapevi che Alex si dopava?



Kostner: No



Iene: Mai avuto un sospetto su di lui?



Kostner: No



Iene: Quanti anni siete stati insieme?



Kostner: Sei



Iene: Tu volevi fare una famiglia con Alex?



Kostner: In tanti momenti di questi 6 anni io ho pensato veramente che fosse l’uomo della mia vita e che un giorno sarebbe stato il padre dei miei figli



Iene: Cosa avresti potuto fare per lui che non hai fatto?



Kostner: Non sono stata capace di fargli capire quanto dovrebbe essere orgoglioso di gareggiare pulito



Iene: E tu?



Kostner: Io piano piano ho imparato ad accettare le sconfitte e questa secondo me è una cosa molto importante per un atleta



Iene: Ma in quel periodo si comportava in maniera strana?



Kostner: In effetti in quel periodo, a luglio, lui era molto silenzioso, molto chiuso



Iene: Quando stavate insieme avete mai affrontato l’argomento doping?



Kostner: Ci sono state delle volte in cui l’argomento è stato toccato. Infatti lui sapeva esattamente come io la pensavo



Iene: Se Alex non avesse fatto uso di doping adesso sareste ancora fidanzati?



Kostner: Può essere, sì



Iene: Lui ti ha mai tradito con un’altra?



Kostner: Non credo, non lo so



Iene: Quando hai scoperto che sul doping ti aveva mentito hai pensato che ti avesse mentito anche sul tradimento?



Kostner: No



Iene: E’ stata la sua positività ad incrinare il vostro rapporto?



Kostner: Sì. Al primo istante no, ma a lungo andare ha cambiato il nostro rapporto



Iene: Tornando indietro ti rifidanzeresti con lui?



Kostner: Con le stesse condizioni credo di sì



Iene: Da quanto tempo vi siete lasciati?



Kostner: Quasi un anno



Iene: Chi ha lasciato chi?



Kostner: E' stata una decisione comune



Iene: Pentita?



Kostner: No



Iene: Quando hai visto Alex l’ultimo volta?



Kostner: Quasi un anno fa



Iene: Avresti voglia di rivederlo?



Kostner: Al momento no



Iene: Pensi che non vi vedrete mai più?



Kostner: No, non credo



Iene: I maligni dicono che lo hai lasciato proprio nel momento del bisogno



Kostner: In effetti è stata quella la mia grande difficoltà, che dopo la sua positività io sentivo che aveva comunque bisogno di una persona, di un sostegno. E come ho agito da sua fidanzata il giorno che ho detto che non fosse in casa, anche lì ho cercato comunque di stargli vicino, finché la vita e le situazioni ci hanno allontanato



Iene: Quando si ama si può perdonare?



Kostner: Secondo me il perdono ci deve stare sempre



Iene: E tu lo hai perdonato per quello che ti ha fatto?



Kostner: Al momento, dopo una sentenza di un anno e quattro mesi, faccio fatica. Però col tempo sono sicura che lo farò



Iene: C’è la possibilità di fare pace?



Kostner: Pace nel senso di tornare insieme?



Iene: Sì



Kostner: Mai dire mai



Iene: Non lo senti neanche al telefono?



Kostner: No



Iene: Qualche giorno fa Alex è stato insultato in un palazzetto dello sport



Kostner: Veramente?



Iene: Sì, è successo



Kostner: Che venga insultato in pubblico lo trovo anche questo disgustoso



Iene: Ma oggi secondo te come sta Alex?



Kostner: Non credo stia bene comunque



Iene: Hai mai temuto che facesse un gesto estremo?



Kostner: Il giorno della sua positività ho avuto un momento di paura che potesse accadere. Credo comunque che sia un ragazzo forte e che ce la farà



Iene: E’ vero che Alex soffriva di depressione?



Kostner: Sì



Iene: Da quando ti sei lasciata con lui hai avuto altre storie?



Kostner: Niente di serio



Iene: Lui che tu sappia?



Kostner: Non lo so



Iene: Vuoi dirgli qualcosa?



Kostner: No, al momento non c’è niente da dire



Iene: Alex sarebbe stato un campione anche senza doping?



Kostner: Sì



Iene: Ma la medaglia d’oro olimpica l’ha vinta perché si dopava o perché aveva talento?



Kostner: Io voglio credere che l’ha vinta per talento



Iene: Tu cosa pensi del doping?



Kostner: Mi fa schifo



Iene: In un’intervista rilasciata alle Iene 7 anni fa avevi detto che avresti mandato aff**lo chi ti avesse offerto il doping. Oggi?



Kostner: Stavo per dire la stessa cosa: vaf***lo



Iene: Puoi promettere che non farai mai uso di doping?



Kostner: Sì



Iene: Lo giuri?



Kostner: Sì, lo giuro



Iene: Se tu avessi saputo che Alex si dopava lo avresti denunciato?



Kostner: Mi metti molto in difficoltà a questo punto. Dipende molto dalle circostante. Sapendo ora quello che ho passato direi che cercherei di farmi il più coraggio possibile per fare di sì, non è così semplice come sembra



Iene: Federica Pellegrini ha detto: “Io non potrei stare con uno che si dopa”



Kostner: Cavoli suoi



Iene: Ha anche detto che se fosse successo al suo fidanzato Magnini lo avrebbe lasciato subito



Kostner: E’ semplice dirlo quando non sei il diretto interessato



Iene: Tu e la Pellegrini in cosa siete diverse?



Kostner: Prima parliamo di Alex, poi di Federica Pellegrini…Hai altre domande?



Iene: Tutta questa vicenda ti ha umiliata?



Kostner: Sì



Iene: Stai pensando al ritiro dalle gare?



Kostner: Mi sono presa un anno di pausa a partire dall’estate scorsa. Negli ultimi anni comunque ho fatto una vita abbastanza da egoista e adesso sento il bisogno di restituire qualcosa ai miei amici



Iene: Ma ti rivedremo in gara?



Kostner: Speriamo al più presto



Iene: Una come te può vivere senza il pattinaggio?



Kostner: La mia vita senza pattini è difficile da immaginare



Iene: Una cosa bella che hai fatto aldilà del pattinaggio?



Kostner: Ho fatto un bellissimo viaggio quest’estate con una mia amica canadese. Qualche volta per scherzo ci inventavamo pure che eravamo sorelle, per divertimento. Aspetta questo non lo dico, sennò risulta che sto dicendo sempre le bugie (ndr, ride)



Iene: Ma ora che sei single ti stai dando alla pazza gioia?



Kostner: Potrei fare meglio



Iene: Hai flirtato con altri ragazzi?



Kostner: Sì



Iene: Tanti?



Kostner: Una marea (ndr, ride)



Iene: Hai mai fatto una botta e via?



Kostner: Sì



Iene: Com’è andata?



Kostner: Alla grande, però se mi sente mia nonna



Iena: Mai stata con una donna?



Kostner: No



Iene: Mai fatto una cosa a tre?



Kostner: No. Mai dire mai



Iene: Posizione preferita?



Kostner: Ce ne sono tante da scegliere



Iene: Un uomo per stare con te cosa non deve fare?



Kostner: Doparsi



Iene: Meglio soli che male accompagnati?



Kostner: Concordo



Iene: Riuscirai mai a lasciarti questa storia alle spalle?



Kostner: Io spero di sì



Iene: Una cosa bella che ti piacerebbe fare?



Kostner: Io avrei una voglia pazzesca di fare un viaggio in barca a vela dove non c’è nulla, dove senti il vento, senti la libertà



Iene: E con chi farai questo viaggio in barca a vela?



Kostner: Vediamo



Iene: Sai cos’è un hasthtag?



Kostner: Certo



Iene: Se questa vicenda avesse un hasthtag cosa sarebbe?



Kostner: Sarebbe “bastaaaa”