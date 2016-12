Pasciuti, un gol da record: in rete con la maglia del Carpi dalla D alla A

Un gol per entrare nella storia del calcio italiano. Da oggi Lorenzo Pasciuti, centrocampista 26enne del Carpi, è l'unico giocatore in Italia ad aver segnato con la stessa maglia in tutte le categorie, dalla Serie D alla A. Il colpo di testa che ha aperto la partita con l'Udinese è solamente il gol numero 14 in 167 presenze in carriera, ma per sbloccarsi nel massimo campionato gli sono bastate 7 presenze. Pasciuti è il volto della favola Carpi, che dopo la storica promozione, con la vittoria di oggi, si rilancia anche in chiave salvezza.