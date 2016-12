Parma, squadra più forte del fallimentoI giocatori orgogliosi: "Ce l'abbiamo fatta"

Parma fine campionato

Triplice fischio e al Ferraris di Genova scoppia la festa. Paradossale per una squadra che, con il 2-2 in casa della Sampdoria, saluta la Serie A e si prepara a ripartire dalla D. Ma il Parma in questi mesi ha dimostrato di essere più forte anche del fallimento, e così si spiega l'orgoglio dei giocatori. "È stata dura ma ce l'abbiamo fatta!!!!....grazie ragazzi", scrive su Twitter Alessandro Lucarelli, postando una foto dallo spogliatoio. Lui, che è stato il capitano di un gruppo disposto a compiere tante rinunce per amore della maglia. Ora ripartire e un obbligo e i tifosi sono pronti: "Per sempre resteremo insieme a voi", cantavano a fine partita. La strada è lunga e in salita, ma questa squadra merita di percorrerla in fretta.