Paralimpiadi 2016, ciclismo: Paolo Cecchetto show, è oro

Altra grande giornata per gli italiani alle Paralimpiadi ed è ancora il ciclismo a confermarsi una miniera di medaglie. La copertina se la prende Paolo Cecchetto che, nella gara in linea categoria H2, conquista uno splendido oro. Altro bronzo, il secondo nell'arco di due giorni, per Francesca Porcellato che sale sul gradino più basso del podio nella gara in linea nella classe H1-2-3-4. Nel nuoto argento di Federico Morlacchi nei 100 farfalla S9.