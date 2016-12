Paralimpiadi 2016: Bettella, altro argento azzurro

Bettella si è classificato secondo in 1'12"49 alle spalle del fortissimo ucraino Hennadi Boiko, capace di trionfare in 1'00"85. Terzo posto sempre per l'Ucraina con Anton Kol, che ha chiuso in 1'15"42. Delusione cocente, invece, per Cecilia Camellini: la campionessa in carica non ha saputo ripetere l'exploit di Londra 2012, quando fece registrare anche il record del mondo. Solo un quinto posto per lei.