Paralimpiadi 2016: Bebe Vio show, bronzo Italia nel fioretto. Bronzo De Vidi e Tarlao

La sfida sembrava quasi persa per l'Italia, sotto 40-38 ad un giro dal termine, ma in pedana poi è salita Bebe Vio, la più giovane del trio azzurro, la 19enne veneziana è riuscita nell'impresa di recuperare lo svantaggio e di portare la sfida sul 44 pari e come solo le grandi campionesse riescono a fare ha trovato la forza e la concentrazione per infliggere l'ultima decisiva stoccata che è valsa un'altra medaglia per l'Italia, un prezioso bronzo che va ad aggiungersi nella personale bacheca di Bebe all'oro conquistato nella prova individuale.

DE VIDI-TARLAO DI BRONZOIl penultimo giorno delle Paralimpiadi di Rio 2016 si tingono ancora d'azzurro. Alvise De Vidi si aggiudica il bronzo nei 400 metri T51 e, a cinquant'anni, si mette al collo un'altra medaglia a cinque cerchi. Terzo posto anche per Andrea Tarlao nella prova di ciclismo in linea su strada C4-C5: un bronzo rocambolesco, con la squalifica di due atleti. Sul podio a cinque cerchi da ormai ventotto anni: tanto è passato da quella prima gioia a Seul 1988, quando ancora praticava il nuoto. Alla settima partecipazione alla manifestazione, De Vidi non fallisce e conquista la sua quindicesima medaglia paralimpica della sua incredibile carriera. A Rio arriva il bronzo nei 400 metri T51 per l'atleta classe '66, anche capitano della nazionale di rugby in carrozzina, la quarta nell'atletica per la spedizione italiana in Brasile. La numero 36 complessiva la conquista invece il ciclista Andrea Tarlao nella prova su strada C4-C5: l'italiano in realtà chiude quinto, senza sprintare, e solo dopo sarà avvisato della squalifica dei primi due in fuga, l'ucraino Dementyev e l'australiano Donohoe, puniti per aver tagliato il traguardo senza bici. E in questa stessa gara si è consumato il dramma.