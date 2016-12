Pantani: tre medici Uci sotto torchio dalla Procura

Sono stati sentiti dalla la Procura di Forlì come persone informate sui fatti i tre medici Uci - Michele Partenope, Eugenio Sala e Mario Spinelli - che fecero il prelievo del sangue a Marco Pantani il 5 giugno '99 a Madonna di Campiglio in base al quale il Pirata fu escluso dal Giro d'Italia per l'ematocrito alto. L'ipotesi è l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa sportiva, ma viene ventilata anche l'ipotesi di estorsione.