Pantani, nuova rivelazione shock: "A Campiglio ci hanno fregato"

18:30 - Dopo 15 anni, Roberto Pregnolato, il massaggiatore di Marco Pantani, svela al nostro Davide Dezan un particolare clamoroso. La sera prima del test ematico di Madonna di Campiglio, il Pirata si era controllato da solo l'ematocrito davanti a lui: il valore era 48! Ben al di sotto di quel limite che lo ha fatto espellere da quel Giro d'Italia ormai suo. E' la prima volta che l'ex massaggiatore di Pantani svela questo retroscena.

"Io stavo mattina, pomeriggio e sera con Marco e quella sera sapevamo che il giorno dopo sarebbero stati effettuati dei controlli, come da prassi. Marco si è provato il livello di ematocrito davanti a me, dopo cena verso le 21.30 e sicuramente prima delle 22: era tutto normale e noi eravamo sereni. Era molto sotto da quello che era il limite: il test l’ha fatto davanti ai miei occhi e il risultato era sui 48, lo garantisco. Molto lontano dal 52-53 della mattina successiva. Quando la mattina dopo mi ha chiamato Martinelli (allora direttore sportivo del team di Pantani, ndr) per darmi la notizia, Marco è rimasto di pietra per 50 secondi. Da quel momento è stato abbandonato, ma la frase sul suicidio era solo una reazione per la grande delusione, non un pensiero reale. Io penso che sia successo qualcosa di strano, con Marco ho parlato spesso di quella situazione e una spiegazione logica non l’abbiamo mai trovato. Ci hanno fregato", ha accusato Pregnolato.



ECCO L'INTERVISTA INTEGRALE