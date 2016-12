Pantani, mamma Tonina: "Finalmente la verità"

La clamorosa intercettazione che conferma il coinvolgimento della Camorra nella morte di Marco Pantani provoca un misto di dolore e soddisfazione in mamma Tonina: " Finalmente la verità , finalmente - le parole nell'intervista esclusiva a Premium Sport -. Ringrazio la Procura di Forlì che ci ha messo impegno. Sono parole che fanno male ma riabilitano la dignità di Marco anche se per me non l'aveva mai persa".

Tonina Pantani continua: "Finalmente qualcuno è riuscito a fare un buon lavoro, erano anni che cercavo e leggevo ovunque per conferme. Ringrazio i ragazzi di Forlì che ci hanno messo impegno". Dopo aver ascoltato l'intercettazione, ecco il commento: "Sono parole che fanno male ma è una conferma di quel che si diceva. Non mi ridanno indietro Marco ma riabilitano la sua dignità anche se per me non l'aveva mai persa. Lo conoscevo bene, non ho mai accettato quella morte perché non era vera. Se quella mattina non si fosse sentito a posto, si sarebbe preso 15 giorni di riposo e poi sarebbe tornato, calmo".

Infine: "Ora la gente potrà dire: finalmente la verità, anche se già in tanti sapevano che era stato fregato. Oggi sono serena, finalmente hanno trovato questa conferma".