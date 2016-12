Pantani, Cesena chiede giustizia

19:50 - Dopo che la Procura di Rimini ha riaperto l'inchiesta sulla morte di Marco Pantini, Cesena si è stretta attorno al suo idolo e in un Manuzzi tutto esaurito per la gara contro l'Inter ha alzato la voce e chiedendo giustizia per il Pirata del ciclismo italiano scomparso circa 10 anni fa. I tifosi bianconeri hanno mostrato un eloquente striscione che recitava: "Da anni la chiediamo... Oggi la pretendiamo. Giustizia per Pantani".