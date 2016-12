Panini: le cards Adrenalyn "antipasto" dell'album Calciatori

E' uscito in edicola “Calciatori Adrenalyn XL 2015-2016”, la raccolta di card Panini dedicata ai grandi protagonisti della nuova stagione calcistica. La collezione è composta da 369 card su tutte le squadre della Serie A TIM, 209 delle quali prodotte in materiali speciali: fluo, acetato, lenticolari. La collezione dedica più di 13 card ad ogni squadra di Serie A TIM, alle quali si aggiungono la card dedicata al Mister e quella con il logo del club. La raccolta si caratterizza per un numero elevato di card speciali: tra queste, le novità assolute dedicate alle 3 squadre promosse in Serie A TIM, le card dei duecapocannonieri della passata stagione Luca Toni e Mauro Icardi, la card del portiere meno battuto della stagione 2014-2015 Gianluigi Buffon, oltre che quelle dedicate alle nuove sezioni “Moto Perpetuo”, “Duo Meraviglia” e “Giocatore Chiave”. Per poter rappresentare in maniera più completa la stagione calcistica appena iniziata quest'anno, oltre allo "Starter Pack" è prevista anche la Guida Ufficiale, pubblicazione che verrà distribuita con 10 card "Last Change" con alcuni dei più rilevanti colpi di mercato.