Pallone d'Oro, 15 fenomeni che non l'hanno mai vinto

E' il premio individuale più ambito in assoluto, quello che dal 1956, anno della sua istituzione, sognano tutti i calciatori fin da quando sono bambini. Il Pallone d'Oro , che con ogni probabilità oggi a Lugano Messi alzerà per la quinta volta in carriera, è il simbolo del talento a livello internazionale, il riconoscimento per il migliore del mondo. Ma invece di celebrarne i vincitori, qui vogliamo fare un tributo a chi il pallone dorato non lo ha mai alzato nonostante una carriera e un talento fuori dal comune, ricordando che prima del 1994 il premio era dedicato esclusivamente ai giocatori europei e quindi Sua Maestà El Pibe de Oro Maradona non ne ha mai vinto uno.

I criteri seguiti per l'assegnazione del premio sono descritti nell'articolo 10 del relativo regolamento e sono: 1) l'insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l'anno preso in considerazione; 2) il valore del giocatore (talento e fair play); 3) la carriera; 4) la personalità e il carisma.



Indiscutibili la personalità e il carisma di gente come Ibrahimovic, Buffon, Javier Zanetti o Gerrard, cristallino il telento di Seedorf, Giggs, Totti o Iniesta, piene di successi le carriere di Maldini, Eto'o, Pirlo e Raul. Rileggendo questi nomi sembra quasi incredibile pensare che giocatori così straordinari non abbiano mai alzato il trofeo (che in anni recenti è stato vinto anche da Owen e Sammer) e sotto questa luce l'impresa di Messi, 4 trofei già vinti e uno quasi, risulta ancora più incredibile.



Prima della Pulce i giocatori con più trofei erano Cruijff, Platini e Van Basten, tutti a quota tre (come Cristiano Ronaldo, che si è aggiunto al gruppo con il successo dello scorso anno), il fuoriclase argentino li ha spazzati via in soli quattro anni, vincendo consecutivamente le edizioni dal 2009 al 2012 e adesso si prepara per il pokerissimo. Numeri pazzeschi, Messi sta riscrivendo la storia del calcio.