Pallavolo, la transgender Tifanny debutta nel Golem Palmi: è subito decisiva

Colpo del mercato di riparazione della squadra calabrese, che si trova decima in classifica su 14. I dirigenti del club sono felici per l’affare, ma di Tifanny non si trova nessuna riga sul passato, sulla carriera, sul club dal quale arriva. Fino a qualche mese fa si chiamava Rodrigo e giocava nel JTV Dero Zele-Berlare, club della serie B maschile Belga, ultimo step della sua carriera da maschio dopo Francia, Olanda, Indonesia, prima dell’intervento.



Attacca 52 volte e chiude con il 48% il suo esordio, tra il sostegno delle compagne e del PalaSurace e il premio di miglior giocatrice del match.



Da qui gli strascichi polemici da parte del presidente della Lega Volley femminile Mauro Fabris: "Ormai si pone una questione sportiva, queste situazioni si stanno moltiplicando, voglio che Coni e Federvolley mi dicano cosa aspettarmi in futuro, anche perché molti club di A2 mi hanno posto la questione e io voglio che si giochi un campionato corretto e nel rispetto delle persone".



I casi sono in realtà al momento solo 2, quello di Tifanny e quello di Alessia Ameri, prima pallavolista transgender a giocare in Italia con la maglia di Olbia nel ruolo di libero, per cui incidono in minor misura le caratteristiche fisiche che risultano invece destare perplessità per quanto riguarda la brasiliana di 194cm, che fino a pochi mesi fa sfidava squadre di uomini come Rodrigo.



Tuttavia, come fanno notare dalla Federvolley, la polemica è destinata a estinguersi in fretta, grazie al via libera concesso dalla Fivb alla nuova giocatrice secondo le direttive del Cio, che citano: “a essere decisive non sono le caratteristiche sessuali naturali ma l’identità del genere.” In sostanza l’operazione per il cambio di sesso non è piu necessaria, basta monitorare i livelli ormonali per non alterare la correttezza delle competizioni e lasciare all’atleta la libertà di competere nel genere che sente proprio." Assicura il suo nuovo allenatore Giangrossi, sottolineando che il suo 48% di attacco effettuato durante l’esordio è la stessa percentuale delle compagne di squadra Francesca Moretti ed Elisa Zanetti.