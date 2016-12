Pallanuoto, Europei donne: Spagna ko, Italia prima nel girone

Prova di forza del Setterosa che batte 9-8 la Spagna nell'ultima giornata della prima fase e chiude al primo posto il girone B agli Europei di pallanuoto che si stanno svolgendo a Belgrado. L'Italia del ct Fabio Conti ha superato in volata le campionesse continentali in carica, arrivate pure loro imbattute alla sfida, e nei quarti di finale se la vedrà con la Grecia : match in programma domani mattina alle 11.50 nella piscina della Kombank Arena.

L'Italia si conferma bestia nera della Spagna - 6 vittorie e una sconfitta nei precedenti -, batte le Furie Rosse 9-8 e chiude la prima fase con il primo posto nel girone B. Il Setterosa di Fabio Conti e le iberiche di Miguel Oca si presentavano allo scontro diretto imbattute, con quattro vittorie nelle prime quattro gare, e al termine di una partita equilibratissima e senza esclusione di colpi, sono le azzurre a prevalere.



Il primo quarto è un continuo botta e risposta e l'Italia chiude avanti 4-3 con un gol dell'eterna Tania Di Mario. Nel secondo periodo la musica non cambia, le azzurre vanno avanti e la Spagna puntualmente pareggia. E' sul finire del terzo quarto che il Setterosa trova il break: sul 7-6 le ragazze di Conti trovano la rete dell'8-6 con Aiello, un gol che mette pressione alla Spagna. Nell'ultimo periodo la tensione è alle stelle, le iberiche accorciano ma poi Frassinetti fa 9-7: nei secondi conclusivi, con l'Italia avanti 9-8 ma in inferiorità numerica, Gorlero salva su Maica Garcia e sigilla il successo azzurro.



Nell'Italia grande prova della capitana Di Mario e di Emmolo, entrambe autrici di una tripletta. Per il Setterosa il tempo per rifiatare è però poco: mercoledì mattina alle 11.50 è già tempo di quarti di finale con la sfida alla Grecia.