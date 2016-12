Pallanuoto, Europei donne: Setterosa, buona la prima

L'Europeo femminile si compone di due gironi da sei squadre: nel nostro gruppo, oltre a Italia, Francia e Germania ci sono la fortissima Spagna, la Croazia e la Serbia. Proprio le iberiche hanno esordito con un roboante e clamoroso 29-3 sulla malcapitata Croazia. Accedono ai quarti di finale le prime quattro di ogni girone, ecco perché un successo sulle tedesche ci garantirebbe già l'accesso ai quarti. Sarebbero poi le sfide contro Croazia, Spagna e Serbia a stabilire la posizione in classifica delle azzurre.



Ciò che conta, comunque, è che l'Europeo delle ragazze di Fabio Conti è iniziato con una netta vittoria. Dopo un primo quarto equilibrato e chiuso sul 2-2, il Setterosa prende il largo e non si volta più indietro. Fondamentale arrivare il più in alto possibile nel Girone B: dall'altra parte, infatti, le corazzate Russia (29-0 sulla Turchia all'esordio), Grecia (27-3 sul Portogallo) e anche Olanda (14-10 su un'altra squadra di livello come l'Ungheria) rischiano di rivelarsi ostacoli difficili da superare. Ci si gioca il pass per Rio 2016, ricordarlo è d'obbligo.