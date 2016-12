Pallanuoto, Europei donne: l'Italia umilia la Croazia

Prosegue lo show dell'Italia agli Europei di pallanuoto che si stanno svolgendo alla Kombank Arena di Belgrado, in Serbia. Il Setterosa, dopo il 10-3 alla Francia e il 22-3 alla Germania, fa ancora meglio contro la Croazia, triturata 31-2 nella terza giornata del gruppo B della prima fase. Le ragazze del ct Fabio Conti partono fortissimo e dopo nemmeno un minuto vanno a segno con Bianconi; il raddoppio è dell'eterna Di Mario su rigore poi, negli ultimi quattro minuti del primo quarto, le azzurre segnano altri sei gol e vanno al primo riposo avanti 8-0.



Nel secondo periodo la musica non cambia, la Croazia non regisce e così il Setterosa mette a segno altre sette marcature per il 15-0. La gara è in archivio e sul 17-0 le slave trovano il primo gol con Ivana Butic. Sotto 25-1 arriva la seconda marcatura della Croazia prima che l'Italia segni altri sei gol e chiude con il dirompente 31-2. Soltanto Federica Radicchi non partecipa alla festa mentre tutte le altre azzurre vanno a bersaglio: brilla Bianconi, 6 gol, mentre Garibotti e Aiello ne aggiungono 5. Il Setterosa tornerà ora in vasca domenica alle 15.45 contro le padrone di casa della Serbia.