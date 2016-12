Pallanuoto, Europei 2016: straripante Settebello, 21 gol alla Georgia

Terza vittoria consecutiva per l'Italia agli Europei di pallanuoto di Belgrado, la Georgia viene travolta per 1-21 dagli uomini di Campagna. Gli azzurri, che chiudono la fase a gironi a punteggio pieno nel gruppo C, dominano dall'inizio alla fine. La copertina va a Luongo e Di Fulvio autori di quattro reti a testa. Bene anche Figlioli (tripletta). Il prossimo avversario per il Settebello sarà la Turchia, che ha chiuso ultima nel girone D.