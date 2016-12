Paletta meglio di Balotelli: è il più cercato su un motore di ricerca

14:47 - Mario Balotelli è il calciatore più cercato dal popolo del web? Non per tutti, SuperMario per esempio è solo settimo nella classifica di ricerca su Yahoo nel 2014. Come ogni anno il motore di ricerca ha stilato le classifiche delle parole e dei personaggi più cercati in rete nell'anno solare nel minisito "Fatti dell'anno 2014". Un modo di avere uno spaccato dell'Italia e degli italiani che corre sul web. Il giocatore italiano più cercato è stato incredibilmente Gabriel Paletta, primo come Messi, Carolina Kostner e Marco Belinelli nelle rispettive categorie.

Ecco tutte le classifiche relative allo sport:

Calciatore italiano più cercato:

Paletta

Marchisio

Immobile

Buffon

Chiellini

Darmian

Balotelli

Verratti

Candreva

Pirlo

Calciatori più cercati

Messi

James Rodriguez

Paletta

Eto'o

Marchisio

Immobile

De Guzman

Chiellini

Lampard

Sergio Ramos

Signore dello sport

Carolina Kostner

Maria Riesch

Jamie Anderson

Julia Mancuso

Ana Ivanovic

Lindsey Vonn

Danica Patrick

Sabina Altynbekova

Serena Williams

Federica Pellegrini

Atleti più cercati

Marco Belinelli

Davide Moscardelli

Toni Capuano

Dario Cologna

Armin Zoeggeler

Fabio Fognini

Lebron James

Roger Federer

Christof Innerhofer

David Beckham