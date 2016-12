Palermo, un Natale da sogno: i rosanero pensano alle tifose...

13:51 - Simpatica trovata del Palermo per augurare Buon Natale ai propri tifosi e soprattutto alle proprie tifose. Gli uomini di Iachini sono protagonisti di un video, il sogno di una tifosa, in cui sono impegnati in palestra tra esercizi fisici e sguardi ammiccanti... Dopo un brusco risveglio, la ragazza trova sotto l’albero un regalo assolutamente rosanero. Archiviate le fatiche da attori, 7 giorni di meritato riposo per i rosanero, che torneranno ad allenarsi domenica 28 dicembre in vista della sfida del 6 gennaio al Cagliari