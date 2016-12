Palermo-Lazio, maxi rissa in centro tra tifosi: diversi feriti e fermati

Scontri in pieno centro a Palermo, a pochi metri dal teatro Politeama, tra tifosi della Lazio e tifosi del Palermo. Le due tifoserie sono entrate in contatto, con lancio di fumogeni e oggetti, in via Libertà prima della partita. Tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso per le ferite riportate ma sono già state medicate e dimesse. La polizia ha fermato 5 tifosi palermitani e alcuni laziali.