Ossessione da numeri uno: Flavia, non cascarci

Il trionfo agli US Open è la vittoria attesa per tutta la vita da Flavia Pennetta , il sogno che finalmente si avvera e che forse ti fa pensare che di più non puoi fare, che di più non puoi dare. La stanchezza di una vita dedicata al tennis, la voglia di una famiglia, sono tanti i fattori che hanno fatto dire "basta" alla 33enne brindisina, che però forse ci sta già ripensando: "Ora non ci sto pensando. Voglio vivere questo momento al massimo. Poi penseremo al futuro ".

E al futuro di Flavia ha iniziato a pensare anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, che la vorrebbe portabandiera alle Olimpiadi di Rio dell'anno prossimo: "E' un argomento che ho trattato a più riprese e non nascondo che ce la metterò tutta. Quanto annunciato dopo la finale ci ha spiazzato, ma lei stessa non ha escluso la possibilità di andarci".



Per evitare di cedere alla tentazione di un ritiro anticipato Flavia potrebbe guardare all'esempio di Martina Navratilova: la tennista di Praga aveva lasciato nel '94, ma la voglia di tornare prevalse nel 2000. E così rientrò in campo e stabilì nuovi record, chudendo con la vittoria del doppio misto agli US Open, il 21 agosto 2006, la più "anziana" della storia a riuscirci. Sempre nel mondo del tennis anche un altro grande ritorno, ma con fortuna opposta: lo svedese Bjorn Borg, che aveva smesso nell'83, decise di rientrare ben otto anni dopo. A livello sportivo fu un fallimento, ma vederlo giocare con la racchetta di legno era una grande emozione.



Due esempi di ritiro e ripensamento anche dal mondo del pugilato. George Foreman appese i guantoni al chiodo in seguito a una crisi mistica nel 1977, ma rientrò alla grandissima sul ring 10 anni dopo. Nel 1994, a 45 anni suonati, rivinse il titolo mondiale dei pesi massimi battendo Michael Moorer. Meno fortunato invece il ritorno di Muhammad Ali, il più grande di tutti, che si ripresentò sul ring nell'80, due anni dopo aver lasciato, ma non era più quello di prima.



Non è facile lasciare lo sport per cui hai vissuto fin da piccolo, ed è ancora più difficile se sei stato il numero uno: Michael Phelps, il nuotatore più decorato di sempre con 22 medaglie conquistate solo ai Giochi, annunciò il proprio ritiro dopo le Olimpiadi di Londra salvo poi ripensarci e tornare in acqua un anno e mezzo dopo. Persino Pelè, che aveva appeso le scarpe al chiodo nel 1974 dopo 14 stagioni con la maglia del Santos, non riuscì a resistere alla tentazione del rettangolo di gioco (e dei dollari) e un anno dopo accettò l'offerta dei Cosmos.



Non uno ma ben tre ritiri invece per il dio della palla a spicchi, Michael Jordan. Nel '93 disse addio dopo l'uccisione del padre, tornò nel '95 e vinse tre anelli di seguito venedo premiato come Mvp per tre anni consecutivi. Nel '98 un altro addio, MJ rimane lontano dal parquet per tre anni, poi nel 2001 torna con la maglia di Washington, dove stabilisce la media punti più alta nella regular season (30,12) prima di dire definitivamente basta nel 2003. Dall'Nba anche la storia di Magic Johnson: l'altro mito del basket statunitense lasciò nel 1991 dopo aver contratto l'Hiv. Ma si presentò alle Olimpiadi di Barcellona '92 vincendole con il Dream Team e nel '96 indossò nuovamente la canotta dei suoi Lakers, onorandola.