Ondrej Bank, terribile caduta in Supercombinata

21:28 - Drammatica caduta in pista per Ondrej Bank durante la discesa della Supercombinata. Il ceco ha perso uno sci sul salto finale e ha sbattuto più volte la testa, tagliando il traguardo privo di sensi. Subito soccorso e immobilizzato dai soccorritori, l'atleta è stato trasportato in ospedale per accertamenti. La gara è stata fermata per un quarto d'ora. Poi lo speaker ha riferito che Bank era cosciente.