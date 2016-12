foto SportMediaset

18:05

- Brutta avventura permedaglia d'oro nell'arco a squadre conalle. L'arciere è stato punto da un calabrone mentre era in un ristorante con la fidanzata e alcuni amici e ha temuto uno choc anafilattico: "Sono allergico al veleno di questi insetti e per questo ho deciso di andare in ospedale", ha detto l'atleta azzurro, che ha dovuto rinunciare a una gara a Stella (Savona).