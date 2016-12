"Alex ha sbagliato, ma ha coraggio"

- Dopo lunghi giorni sicuramente segnati da sentimenti forti,ha affrontato il tema del dramma umano e sportivo che ha riguardato il suo compagno,r, reo confesso di doping: "Sono molto arrabbiata per quello che è successo. Negli ultimi tempi Alex non era piu' il ragazzo che conoscevo, so che è una brava persona e lo ammiro per il coraggio che ha avuto nel mettersi sotto i riflettori e nell'ammettere i suoi errori".

Riflettori che, insieme alle azioni del compagno, hanno infastidito la campionessa di pattinaggio: "Sono arrabbiata e delusa per come i giornali si sono occupati di Alex - ha dichiarato la Kostner - . Quando succedono cose così, si leggono quasi soltanto cose negative. Quandoha vinto l'oro di, è rimasto sulle prime pagine per un giorno soltanto, mentre questa volta sui giornali c'e' rimasto per una settimana intera. Ma la vita e' questa...''. E sul futuro del fidanzato, Carolina Kostner risulta comunque ottimista, a cominciare dall'aspetto prettamente umano: "Pagherà per quello che ha fatto: spero anche che si libererà presto del 'demonio' che e' in lui, tornando, con umiltà e coraggio, a essere la persona che era".

Dopo la scossa mediatica però per la Kostner è anche tempo di pensare alla sua carriera sul ghiaccio: "Adesso voglio ritrovare le giuste motivazioni tra i miei amici e nell'ambito della mia famiglia. Nel mese di luglio ho deciso, di comune accordo con il mio allenatore, di continuare nell'attività agonistica. Decisione poi comunicata in federazione. Ho deciso di continuare perché mi piace. A settembre andrò in vacanza, per poi riprendere ad allenarmi. Voglio prepararmi con calma e la giusta tranquillità, per questo non farò il Grand Prix. Voglio avere più tempo per allenarmi ed anche del tempo da dedicare a me stessa. Come andrà la stagione? Devo prendere tutto per come viene, con la massima tranquillità".