In una pubblicità durante i Giochi

foto SportMediaset Michael Phelps, l'atleta con più medaglie Olimpiche, forse dovrà restituirne ben 6. Il 13 agosto infatti, in piena 'tregua olimpica', sono uscite su Twitter due foto, evidentemente pubblicità, di Louis Vuitton con protagonista proprio lo "squalo". Questo infrange la regola 40 del manuale del CIO che vieta di partecipare a operazioni di marketing non olimpiche durante i giochi e mette a rischio le medaglie da lui vinte. Sarebbe una notizia clamorosa:, l'atleta con più medaglie Olimpiche, forse dovrà. Il 13 agosto infatti, in piena, sono uscite su Twitter due foto, evidentemente pubblicità, dicon protagonista proprio lo "squalo". Questodel manuale del CIO che vieta di partecipare a operazioni di marketing non olimpiche durante i giochi e mette

Per ora però le 6 medaglie, 4 ori e 2 argenti, conquistati da Phelps a Londra dovrebbero essere al sicuro visto che, dalla Louis Vuitton, fanno sapere che le due foto non sono ufficiali, ma anzi siano state rubate e postate illegalmente, ipotesi alla quale fa eco anche il team di Phelps.

Se i fatti stanno così allora non ci sarebbe alcun problema, e il campione americano potrà tranquillamente tenersi le sue medaglie, pagando magari una piccola multa. Il vero problema sorgerebbe qual'ora venisse fuori che, a pubblicare la foto, siano stati membri della Louis Vuitton oppure dell'entourage che cura l'immagine dello "squalo", in quel caso le medaglie sarebberò sicuramente ritirate dal CIO.