"Pellegrini in tv? Si brucia"

Il ct azzurro ha poi voluto commentare anche sulla condizione fisica di Magnini: "Lui non è più un ragazzino. Il suo fisico, finché regge, lo aiuterà a lavorare nel nuoto. Filippo non prende medaglie a livello mondiale dal 2008. Non era poi così scontato che vincesse quest'anno. E sia lui sia altri sono arrivati stanchi. Non voglio colpevolizzare nessuno e non discuto l'impegno dei ragazzi. Ma questa è la verità".

Rossetto ha parlato poi ancora di Magnini, e in particolare dell'intervista rilasciata a caldo dopo la brutta prestazione nella staffetta: "Filippo è stato sciocco e sprovveduto. Ha sbagliato a sparare a zero contro di me, subito dopo una gara andata male. Per questo dico che avremmo dovuto imparare dai calciatori. Ma noi nuotatori siamo sanguigni. Filippo ha avuto una bella lezione di vita. E io non sono un pirla. Nel nuoto, anche se oggi sono un precario, qualcosa ho fatto, ho portato a casa circa 70 medaglie internazionali. Le polemiche non ci hanno aiutato. Ma questo i ragazzi lo hanno capito, almeno spero".

Infine però lo stesso Rossetto non si tira indietro e parla anche del suo ruolo in questo flop dei nostri atleti in vasca: "Io merito un'insufficienza piena. Ho le mie colpe. Ma ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Ho sottovalutato la situazione. Pensavo che tante teste, tanti campioni, avrebbero potuto convivere insieme. Invece non è stato così. I media troppo ambiziosi, in cerca di risultati per i titoloni in prima pagina, e a loro volta gli atleti pompati da chi si occupa di sport e anche di gossip. La verità? L'Italia del nuoto è una squadra vecchia. La stessa Federica, nonostante nuoti da otto anni, è già una di lunga esperienza. Ora bisogna ricominciare".