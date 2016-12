Londra chiama, Rio de Janeiro risponde

foto SportMediaset Correlati LONDRA 2012: LO SPECIALE 15:35 - L'appuntamento è per il 5 agosto del 2016 quando la fiamma olimpica farà tappa in Brasile atteso ad organizzare i prossimi mondiali di calcio del 2014, ma soprattutto i 31esimi Giochi Olimpici nello splendido scenario di Rio De Janeiro. Sarà la prima volta che un paese del Sud America ospiterà le Olimpiadi. Il comitato brasiliano ha studiato molto in questi quindici giorni passati a Londra, per carpire i segreti di una macchina organizzativa che è sembrata impeccabile. E Rio, famosa per il suo carnevale, per il Redentore, per le sue spiagge di Ipanema e Copacabana, non vorrà essere da meno. - L'appuntamento è per ilquando la fiamma olimpica farà tappa in Brasile atteso ad organizzare i prossimi mondiali di calcio del 2014, ma soprattutto i 31esiminello splendido scenario di. Sarà la prima volta che un paese del Sud America ospiterà le Olimpiadi. Il comitato brasiliano ha studiato molto in questi quindici giorni passati a Londra, per carpire i segreti di una macchina organizzativa che è sembrata impeccabile. E Rio, famosa per il suo carnevale, per il Redentore, per le sue spiagge di Ipanema e Copacabana, non vorrà essere da meno.

Per questo si è già a lavoro per le principali necessità: trasporti, sicurezza e strutture olimpiche per le gare. Il cartello lavori in corso è ancora in bella esposizione, ma si va avanti a pieno ritmo. Costruire nuove impianti e infrastrutture non sarà tuttavia difficile quanto contrastare disparità sociali e criminalità con le spese che sarebbero lievitate di cinque volte il budget previsto. La fiamma olimpica si è spenta a Londra. Si riaccenderà dall'altra parte dell'Oceano, nella patria del samba, della musica e del calcio e dove, per la prima volta in assoluto, tra le varie discipline olimpiche ci saranno anche il rugby ed il golf.