Basket, il Dream Team Usa vince l'oro

foto SportMediaset Correlati Le foto del match

Dossier - Tutto sui Giochi 18:44 - Ci ha messo più sudore del previsto il Dream Team Usa per conquistare l'oro nel basket ai Giochi di Londra 2012. La finale contro la Spagna infatti è stata in bilico fino a due minuti dal termine in una gara giocata punto su punto dagli uomini di Scariolo. Una schiacciata di Lebron James a 2:30 dalla sirena ha poi dato il largo agli Usa che hanno chiuso in scioltezza arrivando al proprio massimo vantaggio. Risultato finale: 107-100. - Ci ha messo più sudore del previsto ilper conquistare l'oro nel basket ai. La finale contro lainfatti è stata in bilico fino a due minuti dal termine in una gara giocata punto su punto dagli uomini di. Una schiacciata dia 2:30 dalla sirena ha poi dato il largo agliche hanno chiuso in scioltezza arrivando al proprio massimo vantaggio. Risultato finale:

Un'altra sontuosa prestazione di Kevin Durant ha permesso agli Stati Uniti di trovare la chiave di una finale olimpica più complicata del previsto. L'ala piccola di Oklahoma ha messo a referto 30 punti con 5 su 13 dalla lunga distanza. Dopo un primo parziale quasi a senso unico per il Dream Team (35-27), la Spagna di coach Scariolo è tornata sotto prima dell'intervallo con un grande 31-24. L'equilibrio poi ha resistito fino a due minuti dal termine con una gara giocata punto a punto e decisa, dal punto di vista fisico, di punteggio e di morale, dalla schiacciata di potenza di Lebron James per il parziale 99-90. Per gli Usa buone prove di James (19) e Bryant (17). Miglior marcatore spagnolo Pau Gasol (24) davanti a Navarro (21). La medaglia di bronzo nel basket è andata alla Russia che nella finalina ha superato l'Argentina di Ginobili 81-77.