Ginnastica ritmica, solo bronzo alle Farfalle

17:26 - Le "farfalle" d'Italia della ginnastica ritmica hanno conquistato la medaglia di bronzo nell'all-around a squadre ai Giochi olimpici di Londra 2012. Le campionesse del mondo con il punteggio di 55.450 sono arrivate alle spalle di Russia, medaglia d'oro con un 57 netto, e Bielorussia, argento con 55.500. Decisiva un'imprecisione nel finale dell'esercizio in pedana con nastri e cerchi con uno dei nastri che è ricaduto fuori dalla pedana.

L'oro, dunque, va alla Russia, per la terza volta consecutiva dopo Atene e Pechino, al termine di due buone esecuzioni ed in virtu' del totale di 57.000. Argento alla Bielorussia (55.500), che approfitta di una perdita del nastro da parte delle azzurre. Elisa Santoni, Elisa Blanchi, Anzhelika Savrayuk, Marta Pagnini, Romina Laurito e Andreea Stefanescu, chiudono con il bronzo con il punteggio complessivo di 55.450. Respinti due reclami di Ucraina e Spagna. Le ragazze di Emanuela Maccarani tornano cosi' sul podio olimpico dopo l'argento ai Giochi del 2004. Per la Federazione Ginnastica d'Italia si tratta della seconda medaglia londinese (l'altra, un bronzo agli anelli, l'aveva conquistata Matteo Morandi nell'Artistica maschile), la 30ª della propria storia a cinque cerchi (14 ori - 6 argenti - 10 bronzi). Le Ginnaste dell'Aeronautica Militare, rispetto alle qualifiche, hanno migliorato il proprio parziale alle 5 palle nella prima rotazione, accusando pero' un grande distacco dalle rivali russe, davanti gia' oltre sei decimi. Nel secondo giro, con i due attrezzi, la Santoni e compagne tentano il tutto per tutto ma un lancio lungo sul finale della prova con i due cerchi e i tre nastri le fa scendere di un gradino.