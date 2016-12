Il Settebello ci resta d'argento

C'è il rammarico per essere arrivati a tanto così dall'impresa, quella di conquistare l'oro olimpico venti anni dopo i Giochi di Barcellona. Con il passare dei minuti cresce, però, la consapevollezza di aver fatto comunque una grande impresa mettendosi al collo questo argento. La Nazionale di Sandro Campagna ha trovato sulla sua strada questa Croazia, che si è dimostrata imbattibile. Dopo averci "bastonato" 11-6 nel girone, i ragazzi allenati da Rudic, che nel 1992 vinceva l'oro sulla panchina italiana, si sono confermati superiori ai nostri anche in questa finale. Dunque, complimenti a loro.

Gli azzurri sono partiti forte e ci hanno fatto sognare con i gol di Gallo e Felugo, loro che in semifinale avevano steso la Serbia, e le paratone del capitano Tempesti. Il parziale di 2-0 ci illude e carica i croati. Dopo pochi minuti la partita cambia volto e in acqua sono dolori per i nostri. Le cuffie a scacchi biancorosse non sbagliano più nulla: infallibili in attacco, mentre in difesa ci tengono lontanissimi dalla porta difesa da Pavic, uno dei migliori al mondo. Tutto, improvvisamente, diventa difficilissimo per l'Italia che minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, vede allontanarsi i sogni d'oro. Rudic ha impartito un'altra lezione all'ex allievo Campagna.

Per l'Italia è la 28.esima e ultima medaglia conquistata in questi Giochi.

CAMPAGNA RICONOSCE I MERITI CROATI

Sandro Campagna è soddisfatto della finale giocata dai suoi ragazzi. Il ct del Settebello non può fare altro che riconoscere i meriti degli avversari a fine partita: "Anche oggi devo dire che abbiamo fatto una partita eccezionale, al 99 per 100. Ci è mancata qualcosa in fase realizzativa e un po' di cattiveria e di esperienza. La Croazia è veramente forte e gioca anche in maniera molto dura ed aggressiva. Abbiamo speso molto e gli arbitri non ci hanno tutelato; ma non voglio fare polemiche. In tre stagioni abbiamo vinto due argenti ed un oro, traguardi insperati ed inimmaginabili: siamo soddisfatti. Voglio ringraziare tutta la squadra e tutti i miei assistenti. Abbiamo lottato fino alla conclusione; poi sportivamente siamo andati a salutare gli avversari e gli abbiamo dato appuntamento ai prossimi impegni, quando lotteremo per tornare nuovamente al vertice".

TEMPESTI: "FA MALE, MA LORO SONO FORTI"

riconosce il merito degli avversari dopo la sconfitta in finale con la Croazia. "Brucia, fa male, ma abbiamo fatto un grandissimo risultato - afferma il portiere - da 20 anni l'Italia mancava dalla finale, riconosciamo il merito degli avversari, hanno giocato meglio, hanno avuto più freddezza e il risultato è giusto, onore alla Croazia, ma complimenti all'Italia. Ci abbiamo creduto, il sacrificio è stato enorme ma il risultato ci ripaga. Cosa è mancato? Non saprei, forse un po' di freddezza nei momenti che contavano. Siamo partiti bene e non abbiamo reagito nel modo giusto nel momento importante, ma abbiamo giocato contro una squadra veramente eccezionale".