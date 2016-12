Giochi, Beffa e bronzo per Fontana

Ad Hadleigh Farm, sede del percorso a cinque cerchi, Fontana ha chiuso la gara in 1h29'32", a soli 15 secondi dai due battistrada dopo aver dovuto pedalare in piedi per gli ultimi chilometri non potendo cambiare bicicletta. Il giussanese è sempre stato nei primi, poi, nell'ultimo giro, ha perso il sellino, lasciando strada a Kulhavy e Schurter. L'altro italiano in gara, Gerhard Kerschbaumer, ha chiuso al 13° posto posizione con il tempo di 1h32'02".

E' una medaglia storica per la mountain bike azzurra in campo maschile: finora si contavano solo successi femminili, con Paola Pezzo, e finora il miglior piazzamento maschile era stato il quinto posto proprio di Fontana a Pechino.

"CHE FATICA L'ULTIMO KM SENZA SELLA"

"E' stata una bella gara e sono contento del bronzo": lo ha detto a fine gara Marco Aurelio Fontana, protagonista di un finale al cardiopalma nella mountainbike pur avendo perso il sellino quando ormai aveva guadagnato il primo posto. "L'ultimo chilometro è stato difficile, sui pedali e senza equilibrio", ha aggiunto l'azzurro. "La mia tattica era di lasciare che Nino Shurter e Jaroslav Kulhavy andassero avanti al gruppo perché c'era molto vento e sapevo che erano più forti di me, ma sapevo anche di essere in gran forma e che potevo stare con loro", ha detto Fontana che all'ultimo giro ha rallentato perché ha sentito il cerchione che toccava terra e aveva paura di una foratura. "Poi stavo troppo centrale sul sellino e si è rotto: ho fatto l'ultimo chilometro in piedi sui pedali ed è stato difficile perché non hai equilibrio".