Italiani live - A caccia degli ori

PENTATHLON: INDIETRO LE AZZURRE

Laura Asadauskaite ha vinto la medaglia d'oro nel pentathlon moderno, l'ultima in palio per i XXX Giochi Olimpici di Londra 2012. La lituana si e' imposta con 5408 punti, precedendo la britannica Samantha Murray, argento con 5356. Sul terzo gradino del podio la brasiliana Yane Marques, bronzo con 5340. Venticinquesimo posto per Claudia Cesarini con 4912. Nell'ultima prova combinata, la romana ha sorpassato l'altra capitolina Sabrina Crognale, ventisettesima con 4852 punti

PALLANUOTO: SETTEBELLO D'ARGENTO

Il Settebello chiude i Giochi Olimpici di Londra 2012 conquistando la medaglia d'argento. In finale si è arreso alla Croazia di Ratko Rudic per 8-6 (1-2, 2-0, 2-1, 3-3). Bronzo per la Serbia, che nella finale per il terzo posto ha superato il Montenegro per 12-11.

PUGILATO: ARGENTO PER CAMMARELLE

Roberto Cammarelle ha perso la finale di pugilato della categoria supermassimi contro l'inglese Anthony Joshua. Per lui medaglia d'argento. L'azzurro è stato battuto dal pugile di casa per la preferenza dei giudici dopo che il match si era chiuso in parità sul 18-18 (6-5, 7-5, 5-8).

GINNASTICA RITMICA: AZZURRE DI BRONZO

Le 'farfalle' azzurre della ginnastica ritmica hanno conquistato la medaglia di bronzo nell'all-around a squadre. Le campionesse del mondo, Elisa Blanchi, Elisa Santoni, Romina Laurito, Anzhelika Savrayuk, Marta Pagnini e Andreaa Stefanescu, sono arrivate al terzo posto (55.450) alle spalle della Russia (57.000), medaglia d'oro, e della Bielorussia (55.500), argento.

MOUNTAIN BIKE: BRONZO FONTANA

Medaglia di bronzo con beffa per Marco Aurelio Fontana nella gara del cross country maschile di mountain bike. L'azzurro ha chiuso al terzo posto vedendo sfumare l'occasione di fare ancora meglio a causa delle perdita del sellino nella fase finale della corsa. Oro al ceco Jaroslav Kulhavy, argento allo svizzero Nino Schurter.

GINNASTICA RITMICA: AZZURRE SECONDE DOPO LA PENULTIMA ROTAZIONE

Le "farfalle azzurre" della ginnastica ritmica sono scese in pedana per le due ultime rotazioni del concorso a squadre. Nonostante un bellissimo esercizio con le palle, le ragazze sono state valutate solo 28,125 e rimangono alle spalle delle russe, a quota 28,700



MARATONA: PERTILE CHIUDE AL 10° POSTO

L'italiano Ruggero Pertile ha chiuso con un ottimo 10° posto la maratona olimpica con il tempo di 2h12'45'', a 4'44" dal vincitore, l'ugandese Kiprotich. Pertile è stato il secondo degli europei al traguardo.



PENTATHLON MODERNO: ANCORA IL NUOTO A FARE MALE ALL'ITALIA

Brutte prestazioni nel nuoto per Sabrina Crognale e Claudia Cesarini. La Crognale dopo il buon ottavo posto guadagnato grazie alla scherma perde posizioni e dopo la seconda prova finisce 20esima mentra la Cesarini, che era 25esima, dopo il nuoto al 28esimo posto.

MARATONA: AI 20 KM PERTILE E' 21ESIMO

Perde un pò di terreno Ruggero Pertile che pur guadagnando 4 posizioni, ora è 21esimo ai 10 km era 25esimo, si ritrova staccato di 1'31'' dal leader momentaneo che è il keniano Kiprotich. Ora manca poco più di metà gara al termine.

PALLAVOLO: AZZURRI BATTONO BULGARIA PER IL BRONZO

Buonissima prestazione degli azzurri della pallavolo che vincono, meritatamente, per 3 a 1 contro la squadra bulgara nella finale valida per la medaglia di bronzo. Il primo set è andato agli azzurri con il risultato di 25-19, il secondo ai bulgari 25-23 e poi i nostri atleti hanno conquista il terzo e quarto set, vincendoli 25-22 e 25-20, conquistando così il bronzo.

MARATONA: PERTILE PROVA A RESTARE COI LEADER AI 10 KM

Ruggero Pertile ha passato come 19esimo ai 10 km nella maratona, con il tempo di 30'46'', appena 8 secondi dietro al leader, il brasiliano De Almeida.

PENTATHLON MODERNO: LA CROGNALE BENE NELLA SCHERMA

Bene Sabrina Crognale nella scherma, prima delle cinque prove del pentathlon moderno, che chiude all'ottavo posto con 880 punti, mentre meno bene l'altra azzurra Claudia Cesarini che con 760 punti chiude al 25esimo posto. In cima alla classifica per ora c'è la latviana Rublevska con 1000 punti.

ULTIMO GIORNO: TUTTI GLI AZZURRI IN GARA

L'Italia ha ancora la possibilità di arricchire il suo medagliere. I riflettori sono puntati su pallanuoto, ginnastica ritmica e pugilato.



Alle 16.50 ora italiana il Settebello di Sandro Campagna affronta in finale per l'oro la temibilissima Croazia dell'ex ct azzurro Rudic alla Water Polo Arena, a vent'anni dall'oro di Barcellona.



Proveranno a concludere sul podio anche le Farfalle azzurre (Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk ed Andreea Stefanescu) impegnate nella finale a squadre.

Attesa anche per la finale dei supermassimi e il nostro Roberto Cammarelle: il pugile oro a Pechino 2008 salirà sul ring contro il britannico Anthony Joshua alle 16.15.



Smaltita la delusione per la finale mancata, l'Italvolley di Berruto vuole chiudere l'avventura olimpica sul podio: alle 10.30 contenderà il bronzo alla Bulgaria.



A caccia di medaglie anche Marco Aurelio Fontana, nostro rappresentante nella prova di mountain bike. In gara anche l'emergente Gehrard Kerschbaumer.



Non parte dai favoriti ma proverà a farsi valere l'azzurro Ruggero Pertile, impegnato nella maratona (inizio ore 12).



Claudia Cesarini e Sabrina Crognale sono invece le speranze azzurre nel pentathlon femminile, gara che chiude il programma di Londra 2012.