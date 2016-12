Boxe, per Russo un argento amaro

foto SportMediaset Correlati La delusione di Clemente

00:50 - Niente da fare per Clemente Russo. Il pugile di Marcianise come a Pechino 2008 non è riuscito a conquistare l'oro perdendo solo all'atto finale e portandosi a casa il secondo argento olimpico in carriera. L'oro è andato all'ucraino Oleksandr Usyk, campione del mondo in carica, che si è imposto col punteggio di 14-11, rimontando l'iniziale 3-1 dell'italiano nel primo parziale. Per l'Italia è la settima medaglia d'argento a Londra 2012.

Il buon inizio di Clemente Russo, vincitore della prima ripresa, ha illuso i tifosi azzurri che hanno poi dovuto assistere al ritorno del campione del mondo in carica, Usyk. Il 3-1 di Russo è stato pareggiato nella seconda ripresa con un 7-5 in favore dell'ucraino che ha poi allungato nel terzo round con un netto 6-3. Per Russo è la seconda medaglia d'argento olimpica dopo quella vinta quattro anni fa a Pechino. Per il ragazzo di Marcianise l'oro olimpico resta un tabù.



"La mia testa voleva a tutti i costi l'oro, il corpo non ce la faceva - ha ammesso Russo - Non portavo i colpi con incisività: mi sentivo addosso proprio la 'mosceria'. Più di così non ne avevo, il fisico non mi rispondeva più. Ho 30 anni ma dopo due argenti ci vuole un oro, quindi punto a Rio. Ce la faccio, vado lì e vinco. Dedico la medaglia a mia figlia Rosi che non vedo da un mese e mi manca moltissimo. Le avevo promesso l'oro ma dovrà accontentarsi dell'argento. Ma soprattutto la dedico a me stesso: la gente pensa che io mi diverta, invece solo Damiani e io sappiamo quanto mi faccio il 'mazzo'. Il mio avversario sono quattro anni che si prepara a questa Olimpiade, io tra World Series e altro ho lavorato moltissimo, ma lì il ritmo è diverso, tutto è più lento, è un altro tipo di pugilato e poi e' difficile riabituarsi. Tutto sommato, sono contento e vedrete che vi stupirò ancora".



"Usyk, più che più bravo è stato più furbo, Russo era un po' stanco, ha avuto poco riposo dall'ultimo match, con un po' più di riposo l'avrebbe battuto. Usyk non è più forte ma più furbo". Così il ct azzurro Francesco Damiani ha commentato l'esito della finale dei pesi massimi. "Russo è andato meglio nella prima ripresa, un po' meno nella seconda ma poteva starci un punto in meno per l'ucraino che però nel complesso ha meritato, si è difeso bene. Sono soddisfattissimo, Clemente ha fatto il suo dovere ed è arrivato in fondo". Resta il rammarico per il poco riposo ("era un po' imballato sulle gambe") ma "togliamoci il cappello davanti a un avversario che ha meritato di vincere".