Taekwondo, Molfetta conquista l'oro

Strepitoso Carlo Molfetta, che conquista uno storico oro nella categoria +80kg di taekwondo. L'azzurro ha sconfitto in finale Anthony Obame, atleta del Gabon, che mette al collo la prima medaglia del suo Paese nella storia dei Giochi olimpici. Molfetta è stato protagonista di una grande rimonta e si è imposto per superiorità dopo il verdetto dei giudici: il match si era chiuso sul 9-9 dopo i tre round e non si era risolto nemmeno al golden point.

Si tratta di una vittoria olimpica storica, la prima di quest'arte marziale, l'oro numero otto ai Giochi di Londra per i colori azzurri.



Il combattimento di Molfetta era cominciato in salita. Lo studio dei due avversari, poi un colpo assegnato e tolto all'azzurro e lo 0-3 deciso alla moviola per un calcio in faccia contestato, ed è 6-1 del primo round a favore di Obame. In rimonta continua, Molfetta assesta il calcio vincente a 15" dalla fine, per il 9-9 finale che gliconsente di giocarsela tutta al golden point: altri 2' di combattimento, nessun punto, e il verdetto finale dei giudici e Molfetta che si inginocchia.



"L'ho già detto prima che era una giornata sì - ha detto Molfetta - Per un punto si perde e per uno si perde e oggi si vince, non c'era lotta! Dedico questa medaglia d'oro a me principalmente e oi a due persone in particolare: il primo è Leonardo Basile, il vero peso massimo della nostra nazionale, un mio amico vero. Questa sera poteva esserci lui qui, ma per scelte tecniche a Londra hanno portato me e, quindi, un pezzo di questa medaglia è sua: Poi a Serena, la mia ragazza, perché da quando c'è lei sono più sereno". Sull'ottimo bilancio del taekwondo a Londra: "Possiamo fare meglio, basta crederci - ha concluso - Bisogna aumentare i numeri perché siamo pochi, ma abbiamo dimostrato che la nostra è un'ottima scuola".