Un oro e un argento per gli azzurri

TAEKWONDO: MOLFETTA D'ORO

BOXE: RUSSO D'ARGENTO NEI MASSIMI



PENTATHLON: DE LUCA 9° E BENEDETTI 20°



MARCIA 20 KM: RIGAUDO SETTIMA

Strepitosoche conquista uno storico oro nella categoria +80kg di taekwondo. L'azzurro ha sconfitto in finale Anthony Obame, atleta del Gabon, che mette al collo la prima medaglia del suo Paese nella storia dei Giochi olimpici. Molfetta è stato protagonista di una grande rimonta e si è imposto per superiorità dopo il verdetto dei giudici: il match si era chiuso sul 9-9 dopo i tre round e non si era risolto nemmeno al golden point.Niente da fare per. Il pugile di Marcianise come a Pechino 2008 non è riuscito a conquistare l'oro perdendo solo all'atto finale e portandosi a casa il secondo argento olimpico in carriera. L'oro è andato all'ucraino Oleksandr Usyk, campione del mondo in carica, che si è imposto col punteggio di 14-11, rimontando l'iniziale 3-1 dell'italiano nel primo parziale. Per l'Italia è la settima medaglia d'argento a Londra 2012.David Svoboda ha conquistato la medaglia d'oro nel Pentathlon moderno dei Giochi olimpici di Londra. Il ceco ha preceduto il cinese Zhongrong Cao, medaglia d'argento, e l'ungherese Adam Marosi, vincitore della medaglia di bronzo. L'azzurroè giunto nono al traguardo; l'altro italiano in gara,(vincitore della combinata finale), ha chiuso invece in 20.a posizione.Settimo posto con il tempo di 1h27'36 pernella 20 km di marcia, vinta dalla russa Elena Lashmanova con il record mondiale di 1h25'02". Argento per la connazionale e campionessa in carica Olga Kaniskina, bronzo per la cinese Qieyang Shenjie. Quattordicesima piazza per l'altra italiana in gara,, che ha stabilito il suo miglior risultato personale in 1h29'48".

TAEKWONDO: MOLFETTA PER L'ORO

Carlo Molfetta si giocherà la finale per la medaglia d'oro nel taekwondo della categoria oltre gli 80 kg. In semifinale l'azzurro ha superato il maliano Daba Modibo Keita con il punteggio di 6-4. Ora se la vedrà con Anthony Obame del Gabon. Per il paese africano si trattarà comunque della prima stopria medaglia olimpica.

TAEKWONDO: MOLFETTA IN SEMIFINALE

Continua il sogno di Carlo Molfetta che si è qualificato alla semifinali nella categoria oltre 80 kg del taekwondo. Nei quarti l'azzurro ha battuto meritatamente, in un incontro entusiasmante, il cinese Xiabo Liu con il golden point sferrato a due secondi dalla fine. I tre round si erano conclusi sul punteggio di 5-5.

MOUNTAINBIKE: LECHNER LONTANA

Eva Lechner ha chiuso al 17.esimo posto la prova femminile di cross country alle Olimpiadi di Londra. L'azzurra ha chiuso a quasi 7 minuti dalla vincitrice, la francese Bresset.

CERIMONIA DI CHIUSURA: MOLMENTI PORTABANDIERA

Sarà Daniele Molmenti il portabandiera per l'Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra in programma domani sera allo Stadio Olimpico a partire dalle 21. "Sono davvero felice - commenta a caldo il campione olimpico nel K1 di canoa slalom - è la ciliegina sulla torta di un sogno avverato. Sono orgoglioso e fiero perché vuol dire che il mio risultato è stato importante per l'oro, ma anche per il messaggio di coraggio a tutti i giovani italiani che credono nel nostro Paese".

ATLETICA: 50 KM MARCIA, DE LUCA 17°

Diciassettesimo posto per Marco De Luca nella 50 km di marcia alle Olimpiadi di Londra. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 3h47'18", a oltre undici minuti dal vincitore: il russo Sergey Kirdyapkin.

PENTATHLON: ITALIANI IN RITARDO

Nicola Benedetti e Riccardo De Luca sono in ritardo dopo la prima prova di scherma del pentathlon moderno. Benedetti è 13° con 808 punti, De Luca è 20° con 784. Al comando c'è il ceco David Svoboda che con 1024 punti ha stabilito anche il record olimpico nella scherma, vincendo 26 dei 35 assalti previsti. La prossima gara prevista è quella del nuoto, con i 200 metri stile libero.

TAEKWONDO: MOLFETTA AI QUARTI

Esordio positivo per Carlo Molfetta nella categoria oltre 80 kg del taekwondo. L'azzurro si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto per 7-3 (2-1, 0-1, 5-1) Alisher Gulov del Tagikistan.