Canottaggio, licenziato il ct De Capua

Dossier - Tutto su Londra 2012 12:03 - Salta la prima testa nella spedizione azzurra a Londra 2012. E' quella del ct del canottaggiop, Giuseppe De Capua, licenziato dal consiglio federale, riunitosi con procedura d'urgenza per discutere la situazione tecnica dopo i Giochi. Alla base della decisione il clima teso all'interno della nazionale, emerso con le accuse al settore tecnico della coppia Sartori-Battisti, inizialmente esclusi dalla squadra olimpica, dopo la conquista dell'argento.

E ora la federazione volta pagina, pur prendendo ''atto del lavoro svolto con impegno e professionalità da parte dei commissari tecnici dei settori olimpici, e rimandando la valutazione dei risultati conseguiti al termine della stagione agonistica in corso''. ''Tuttavia sussiste una situazione di grave disagio all'interno del settore senior maschile - fa sapere la federazione - . Questo turbamento, alla vigilia del Mondiale di Plovdiv e a poco più di un mese dagli Europei di Varese, impone al Consiglio, al termine del progetto olimpico, una sofferta decisione. Pertanto, pur ringraziandolo per il lavoro svolto e per i risultati complessivamente ottenuti nel quadriennio la federazione solleva dall'incarico De Capua''. Il coordinamento degli allenatori in vista dei prossimi impegni è affidato al dt Antonio Alfine.