Volley, Brasile show: infranto il sogno azzurro

Dossier - Tutto sui Giochi 22:58 - L’Italia della pallavolo dice addio al sogno d’oro delle Olimpiadi di Londra. Nella semifinale, gli azzurri di Berruto sono stati sconfitti nettamente dal Brasile, che con il più secco di 3-0 (parziali 25-21, 25-12, 25-21) conquista la finale del torneo, dove affronterà la Russia. Azzurri presenti solo nel primo e nel terzo set, ma complessivamente inferiori ai verdeoro. Gli azzurri se la vedranno ora per la medaglia di bronzo con la Bulgaria. - Ldice addio al sogno d’oro delle Olimpiadi di Londra. Nella semifinale, gli azzurri disono stati sconfitti nettamente dal, che con il più secco di(parziali) conquista la finale del torneo, dove affronterà la. Azzurri presenti solo nel primo e nel terzo set, ma complessivamente inferiori ai verdeoro. Gli azzurri se la vedranno ora per la medaglia di bronzo con la

Un po’ come Cenerentola. L’Italvolley balla una sola notte al palazzo dei sogni olimpici, poi il Brasile fa rintoccare la campana della mezzanotte, e la favola finisce, perlomeno quella che come lieto fine prevedeva una medaglia di metallo pregiato al collo. L’Italia ha sbattuto contro una Seleçao rombante, cattiva, che – come ha lamentato più volte Berruto durante il disastroso secondo set – ha fatto abbassare lo sguardo agli azzurri, frustrati – oltre che dai loro errori – da avversari in serata di grazia specie in difesa. C’è un punto, quello del 19-10 del secondo parziale, che dice tanto, se non tutto della partita e della sua inerzia: due salvataggi pazzeschi di Sergio e di Bruno, palloni che chiunque altro, specie considerando il cospicuo vantaggio, avrebbe lasciato finire a terra. Non loro, i brasiliani: e l’ennesimo tentativo dell’annichilita, frustrata Italia viene puntualmente murato nel boato stile calcistico della “torcida”. Ma al di là delle prodezze verdeoro, è proprio a filo di rete che l’Italia ha invertito completamente il felice trend del match con gli Stati Uniti. Solo Savani – e non sempre – è riuscito a trovare soluzioni buone per perforare le mani sudamericane: prevedibile e mal servito Lasko (anche Travica, in palleggio, ha vissuto una serataccia), irriconoscibile e disastroso in ricezione Zaytsev, autentica arma letale nei quarti di finale: Berruto, a metà partita, l'ha tolto. Solo nella prima parte del primo e del terzo set, il sestetto azzurro è riuscito almeno a mettere un po’ di pressione, a ringhiare a muro, a servire quel tanto che bastasse (e soprattutto, lontano dalle mani-calamita di Sergio) per rosicchiare punti alla Seleçao: ma sono state fiammate, parentesi nemmeno troppo illusorie. Va avanti la squadra più forte, complimenti al Brasile: per gli azzurri, remake contro la Bulgaria (che nel girone inflisse un'altra, dura lezione ai nostri) per provare a tornare a casa con qualcosa tra le mani, leggasi medaglia di bronzo.

IL TABELLINO BRASILE-ITALIA 3-0 (25-21, 25-12, 25-21)



BRASILE: Bruno Rezende 3, De Souza 12, Dos Santos 8, Vissotto, Godoy, Endres 15, Santos, Alves (L), Santana, Saatkamp 10, Garcia, Amaral 8. Allenatore: Bernardo Rezende.

ITALIA: Mastrangelo 4, Parodi, Papi, Lasko 6, Zaytsev 5, Boninfante, Savani 15, Travica 1, Fei 5, Birarelli 1, Bari (L), Giovi (L). Allenatore: Berruto.

Arbitri: Tano (Giappone), Al-Naama (Qatar)

Note: Durata set 28', 23', 28' per un totale di 1h19'. Spettatori 14.000.