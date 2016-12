Pallanuoto, il Settebello è in finale

- Ilè ancora bellissimo: è medaglia. Al'Italia di Sandro Campagna ha conquistato la finale nel torneo olimpico di pallanuoto maschile. I campioni del mondo in carica hanno giocato una grande semifinale e hanno battuto 9-7 la. Come al solito ottima prestazione del portiere e capitano Tempesti, di Felugo e di Gallo. In finale, domenica, ci sarà la Croazia che nell'altra semifinale ha battuto 7-5 il Montenegro

Un ottimo mix di giovani e veterani: ecco il Settebello. L'Italia ha dominato la semifinale olimpica con una naturalezza impressionante. Tutto è andato nel verso giusto e anche la condizione fisica degli azzurri è quella dei giorni migliori. La partenza a razzo dei nostri, 4-2 nel primo quarto, a sorpreso i serbi e da lì in poi è bastato controllare il match. Concentazione a livelli massimi per Tempesti e compagni che non sono mai andati in difficoltà e gli avversari si sono dovuti arrendere ancora all'Italia, proprio come nella finale Mondiale del 2011. Un'altra lezione alla Serbia.

Ora per salire, nuovamente, sul tetto del mondo e conquistare una bellissima medaglia d'oro ci sarà da battere la Croazia dell'ex ct Rudic. Proprio i croati, gli unici a sconfiggerci in questa olimpiadi nel girone: 11-6. La finale è in programma domenica alle 16:50.

Per l'Italia, dunque, è argento sicuro ed un podio che non arrivava da Atlanta 1996 (bronzo). In precedenza, tre ori (Londra 1948, Roma 1960, Barcellona 1992), un argento (Montreal 1976) e un altro bronzo (Helsinki 1952).

CAMPAGNA: "SIAMO STATI PIU' CHE STRAORDINARI"

"Questa sera siamo stati più che straordinari - afferma il ct Sandro Campagna - Una partita difficile sul piano tattico, ma anche fisico. Abbiamo retto, non ci siamo fatti raddoppiare, c'è stato un gioco corale di difesa e in attacco abbiamo nuotato tanto. Siamo stati abbastanza eroici nella fase finale quando abbiamo mostrato di avere tenuta mentale. Sono più che soddisfatto di questa prestazione. La finale con la Croazia? Sognavo questa finale con Radko Rudic, ma dopodomani saremo nemici, loro dicono che sono venuti a vincere l'oro e noi non siamo venuti per vincere l'argento".