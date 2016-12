Russo e Cammarelle, il sogno continua

foto SportMediaset Correlati ANCHE IL SETTEBELLO IN FINALE

DOSSIER - TUTTO SUI GIOCHI 00:57 - Continua l'avventura olimpica sia per Clemente Russo sia per Roberto Cammarelle. Nei pesi massimi il pugile di Marcianise ha battuto in semifinale l'azero Taymur Mammadov per 15-13. Grande terzo round per il campano che ha piazzato un parziale di 9-4 e ha recuperato i tre colpi di svantaggio. Nei pesi supermassimi, l'azzurro di Cinisello Balsamo ha invece sconfitto 13-12 l'azero Teymur Mammadov.

Russo si gode la vittoria in semifinale e lancia una frecciatina: "Una dedica ce l'ho: per i gufi e per i corvi, beccatevi questo. Usyk è molto bravo, credo di temere il suo ritmo, ma me la posso giocare per l'oro". Russo si gode la vittoria in semifinale e lancia una frecciatina: "Una dedica ce l'ho: per i gufi e per i corvi, beccatevi questo. Usyk è molto bravo, credo di temere il suo ritmo, ma me la posso giocare per l'oro". Poi l'analisi tecnica e tattica dell'incontro: "Grazie all'esperienza che ho e alla tattica che avevamo preparato, sono riuscito a battere l'azero. Lo conoscevo, è molto rapido e nei primi due round andavo a vuoto, non arrivavo con i ganci, la tattica era rimanere lì, muovendomi con le gambe, lui ha faticato e nel terzo round non mi ha mai colpito. Il colpo al fegato? Mi aveva preso poco prima, l'ho sentito...ma grazie agli addominali ho recuperato". A fine incontro l'Azerbaijan ha presentato ricorso contro la vittoria ai punti del pugile italiano. Ricorso poi respinto dalla commissione competizioni dell'Aiba. Ora per la medaglia d'oro sfiderà il campione del mondo, l'ucraino Oleksandr Usyk. Appuntamento per sabato alle ore 23:15. Ora per la medaglia d'oro sfiderà il campione del mondo, l'ucraino Oleksandr Usyk. Appuntamento per sabato alle ore 23:15.