Mamma Schwazer: "Era un calvario"

- E' un fiume in piena la mamma di, Marie Louise, che parla così del dramma del figlio, escluso dalle Olimpiadi per aver assunto. "Io non ce la faccio più mamma, questa non è una vita, è un calvario" dice al settimanale. "Ho una medaglia, ma non ho più una vita. Andrà male, lo sento. E se va male mi butto giù, io mi butto giù". Intanto i Nas di Trento hanno effettuato una perquisizione nella casa di Calice.

Io penso che se mio figlio ha preso quella roba lì è perché era disperato. Perché era entrato in un buco nero e non sapeva più come uscirne. Di quello che aveva fatto nessuno di noi a casa sapeva nulla. Ma io - racconta la mamma del- l'avevo capito già prima che venisse fuori la notizia che qualcosa non andava: subito dopo il prelievo Alex era sparito, siamo stati una settimana senza notizie, un incubo. E io lo dicevo a mio marito: se Alex non mi risponde al telefono vuol dire che è successo qualcosa".

La signora Schwazer racconta anche i mesi precedenti alla scelta di doparsi: "Erano mesi che era in crisi, che aveva paura di non farcela. Due settimane fa è venuto da me: piangeva e diceva che gli faceva male tutto, la coscia, il bacino, era disperato. Piangeva e diceva 'Io non ce la faccio più mamma, questa non è una vita, è un calvario. Non posso nemmeno andare a mangiare una pizza con gli amici, bere una birra, perché se esco sono tutti lì subito a guardare, a criticare'".

Poi, nella testimonianza raccolta da Oggi, mamma Schwazer spezza una lancia a favore del figlio: "Alex ha sbagliato. Ma in tanti non avrebbero mai ammesso cosa avevano fatto, lui invece è stato sincero fino in fondo. Ieri l'ho guardato negli occhi e gli ho detto: 'Ora basta piangere, riprenditi la tua vita, vai in discoteca, fatti degli amici. Se gli sponsor rivogliono indietro i loro soldi ridaglieli, va bene così: la macchina ce l'hai, sei a casa con noi, non ti serve nient'altro'. Per fortuna ha tante persone intorno che gli vogliono bene. Cosa farà? 'Voglio cercarmi un lavoro', mi ha detto. 'Una cosa che faccio per otto ore e poi ho finito. E posso vivere'".

PERQUISITA LA CASA DELL'ATLETA

I Nas di Trento hanno effettuato una perquisizione nella casa di Alex Schwazer a Calice, in val Ridanna (Bolzano). Secondo le prime informazioni, al marciatore, che era presente, sono stati sequestrati tre pc portatili, alcune chiavette usb e altro materiale, come documenti. Intanto, il procuratore di Bolzano, Guido Nespoli, ha precisato che ''non si tratta di un accanimento nei confronti di Alex Schwazer, ma è doveroso capire se ha veramente agito da solo, come sostenuto da lui in conferenza stampa, o se esiste una responsabilità di terzi''. Verranno, in particolare, analizzate le mail spedite al dottor Ferrari: ''Schwazer ha sostenuto di aver spedito una mail al medico per chiudere la collaborazione. Questo fa presumere che ci siano stati anche altri contatti via mail''.